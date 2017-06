identities 2017

GRANDMA - Special Screening - 10. JUNI 2016

„Einer der besten Filme des Jahres! Lily Tomlin bietet die Performance ihres Lebens.“ Lou Lumenick, NEW YORK POST





…a sweet, smart comedy of intergenerational conflict and solidarity … with brief, memorable appearances from supporting performers like Judy Greer, Sam Elliott and Elizabeth Peña. A.O. Scott, THE NEW YORK TIMES.

„Tomlin’s greatest role since ‚Nashville‘. Genuinely funny, totally smart, and generous.“ Nathaniel Rogers. THE FILM EXPERIENCE





„Lily Tomlin is at the height of her powers … Her performance is funny, acerbic, touching – and ultimately exhilarating.“ David Lewis, SAN FRANCISCO CHRONICLE









Elle Reid (Lily Tomlin), brillante, aber leider notorisch arbeitslose Akademikerin und eigensinnige Lyrikerin mit losem Mundwerk und Hang zu radikalen Entscheidungen, hat sich gerade ohne Vorwarnung von ihrer Kurzzeit-Freundin getrennt – angeblich wegen des Altersunterschiedes, aber ehrlicherweise wohl eher, weil sie eigentlich immer noch um ihre verstorbene Langzeitpartnerin Vi trauert. Prompt an diesem Tag taucht unerwartet Enkelin Sage auf und braucht vor Sonnenuntergang 600 Dollar für einen Schwangerschaftsabbruch. Grandma Elle ist aber komplett pleite, hat eben ihre Kreditkarten zerschnippelt und zu einem Windspiel verarbeitet. Da heißt es die wohlgehüteten feministischen Erstausgaben von Simone de Beauvoir und Betty Friedan einpacken, den schönen Oldtimer aus der Garage holen und in L.A. unerwartete Besuche bei alten Freund_innen (unter anderem bei Laverne Cox in einer tollen Nebenrolle) und früheren Flammen zu machen, um an die Kohle zu kommen. Alles nicht so einfach. Aber mit Humor und sprichwörtlicher Schlagfertigkeit erteilt Omma Elle dem drögen Boyfriend der Enkelin eine Lektion, lässt so manche Schamgrenze und gutes Benehmen für ‚ältere Damen‘ mit Lust hinter sich – indem sie z.B. in einem schnieken Coffee Shop laut und detailreich über Feminismus und bezahlbare Abtreibungen doziert - und gewährt Einblicke in gut gehütete Familiengeheimnisse… Und eine längst fällige Versöhnung mit ihrer Tochter, der Verkörperung des Feindbilds ‚Karrierefrau‘ (Marcia Gay Harden), die von Sages Malaise ja eigentlich nichts erfahren soll, wird bei diesem hintergründigem, hoch amüsanten Familien-Road-Movie auch noch mitgenommen…





++ GRANDMA is the most feminist, honest film to hit theaters this year. Laverne Cox ++





Drei Generationen von Frauen, die bei allen persönlichen Schlappen mit viel Wortwitz und Selbstironie über individuelle Lebensentwürfe und gesellschaftliche Zusammenhänge berichten. Paul Weitz lässt erfahren, was ‚Familie‘ alles sein kann und wie politisch und aktuell die verhandelten Themen sind. Es geht um die immer wieder und immer noch relevanten Fragen: Alternative vs. etablierte Lebensmodelle, das Zusammenleben als queeres Paar mit Kind, um geistige und körperliche Selbstbestimmung, das ‚Right to Choose‘, soziale Absicherung im Alter, die fatalen Auswirkungen des Fehlens einer Krankenversicherung für alle im ‚Land of the Free‘, Karriere vs. Selbstverwirklichung, Ideale vs. Erfolg und Anerkennung u.v.m.





Mit bestechendem komödiantischem Talent und herzlicher Bissigkeit lässt Lily Tomlin keine Chance für sentimentales Selbstmitleid, sondern erobert die große Leinwand mit grantlerischem Charme.

Ein amerikanisches Indie-Juwel, das durch die Zusage von Tomlin für die Hauptrolle, selbst Feministin und seit Jahrzehnten offen lesbisch lebend, mit kleinem Budget realisiert werden konnte und den Bechdel-Test mit Bravour besteht.